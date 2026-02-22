連休中日のきょう22日（日）は春一番が吹き、広い範囲で暖かさのピークになりそうです。西日本から北陸にかけての最高気温は20℃以上が続出するでしょう。中には春を通り越して、初夏のような陽気になる所もありそうです。

■南風が気温を押し上げる予想

きょう22日（日）は南風が強まり、西〜東日本では春一番が発表される可能性があります。この南風が気温を押し上げ、最高気温は大分で23℃と5月上旬並み・ゴールデンウイークごろの暖かさになりそうです。春を通り越して、初夏のような陽気になるでしょう。なお、積雪の多くなっている所でも気温が高くなるため、なだれや落雪などの融雪災害に注意が必要です。

【きょう22日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：9℃ 釧路：5℃

青森 ：13℃ 盛岡：13℃

仙台 ：14℃ 新潟：18℃

長野 ：17℃ 金沢：20℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：20℃ 岡山：20℃

広島 ：19℃ 松江：21℃

高知 ：17℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

■きょうは西日本を中心に大気不安定

きょう22日（日）は朝から晴れる所が多いですが、西からは前線が近づき、南風が雨雲のもとになる湿った空気も運んできます。西日本は昼前から、大気の状態が非常に不安定となりそうです。晴れていても急に強まる雨・落雷・竜巻などの激しい突風などにも気をつけた方がいいでしょう。晴れる所では気温が高く南風が強まるため、花粉が非常に多く飛びそうです。

■関東はあすが暖かさピーク

あす23日（月・祝）朝は東日本でも大気の状態が非常に不安定です。東海や関東は午後には晴れ間が戻り、東京の最高気温は22℃と、関東はあす23日（月・祝）が暖かさのピークでしょう。なお、今夜からあす23日（月・祝）にかけては西日本を中心に黄砂が飛来する可能性がありますので、マスクで対策をした方がよさそうです。