・「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」の結果は…

・1位 … 月に2〜3回 34%

・2位 月に1回 27%

・3位 週1回 23%

・4位 作らない 14%



※小数点以下四捨五入



38,157票

