スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」

・「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」の結果は…


・1位 … 月に2〜3回 34%
・2位 月に1回 27%
・3位 週1回 23%
・4位 作らない 14%
　
※小数点以下四捨五入

38,157票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

主役はキノコ！うまみたっぷりキノコ鍋


【材料】（2人分）

<鶏団子>
  鶏ひき肉 150g
  塩コショウ 少々
  酒 小さじ 1
  ショウガ(すりおろし) 1片分
  片栗粉 大さじ 1
マイタケ 1パック
ナメコ(株取り) 1パック
エノキ 1袋
ゴボウ 1/2本
油揚げ 1枚
セリ 1束
<スープ>
  水 1200ml
  鶏ガラスープの素 大さじ 2
  酒 100ml
  みりん 大さじ 4
  しょうゆ 大さじ 4
粉山椒 適量

【下準備】

1、ボウルに＜鶏団子＞の材料を入れ、粘りが出るまでよく練る。



2、マイタケは石づきを切り落として手で割く。ナメコは石づきを切り落とし、小房に分ける。エノキは根元を切り落としてほぐす。



3、ゴボウはタワシで水洗いし、ささがきにして水に放ち、ザルに上げて水気をきる。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、幅2cmに切る。セリは根元を切り落とし、長さ5cmに切る。



【作り方】

1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら＜鶏団子＞をスプーンでひとくち大にまとめ、落とし入れる。さらにゴボウも入れる。



2、再び煮たったら他の具を加える。煮えたら、お好みで粉山椒を振っていただく。



(E・レシピ編集部)