「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」＜回答数38,157票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第448回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おうち鍋、作る頻度はどのくらい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
主役はキノコ！うまみたっぷりキノコ鍋
【材料】（2人分）
<鶏団子>
鶏ひき肉 150g
塩コショウ 少々
酒 小さじ 1
ショウガ(すりおろし) 1片分
片栗粉 大さじ 1
マイタケ 1パック
ナメコ(株取り) 1パック
エノキ 1袋
ゴボウ 1/2本
油揚げ 1枚
セリ 1束
<スープ>
水 1200ml
鶏ガラスープの素 大さじ 2
酒 100ml
みりん 大さじ 4
しょうゆ 大さじ 4
粉山椒 適量
【下準備】
1、ボウルに＜鶏団子＞の材料を入れ、粘りが出るまでよく練る。
2、マイタケは石づきを切り落として手で割く。ナメコは石づきを切り落とし、小房に分ける。エノキは根元を切り落としてほぐす。
3、ゴボウはタワシで水洗いし、ささがきにして水に放ち、ザルに上げて水気をきる。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、幅2cmに切る。セリは根元を切り落とし、長さ5cmに切る。
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら＜鶏団子＞をスプーンでひとくち大にまとめ、落とし入れる。さらにゴボウも入れる。
2、再び煮たったら他の具を加える。煮えたら、お好みで粉山椒を振っていただく。
(E・レシピ編集部)
