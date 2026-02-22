¡Ú¶¥ÇÏ¡¦¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
¢£GI¡¦¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È1600m¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¶¥ÇÏ¡¦¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡¢GI¡¦¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£2026Ç¯¤â¤³¤³¤«¤éGI¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢JRAÊ¿ÃÏGI¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö½÷Àµ³¼ê¤Ë¤è¤ëGI¾¡Íø¡×¤È¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢ºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿ÌÆÇÏ¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ê¤É¡¢4ºÐÇÏ¤«¤é9ºÐÇÏ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯½é¤ÎGI¥¦¥£¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤«¡©
ËÜÌ¿ÇÏ¡§©¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ5¡Ëºä°æÎÜÀ±
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï¡¢¥À¡¼¥È8Àï7¾¡¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¤Ç¡¢µ³¾è¤¹¤ë¤Î¤Ïºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ç¤¹¡£ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎGI¡¦¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¡¢¸½ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¸å¤â¤³¤ì¤¬¥À¡¼¥ÈÀ¤³¦°ì¤Îµ³¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤Îºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎGI¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏGI¾º³Ê°Ê¹ß¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤¬2Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ê¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§¯¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê²´8¡ËÉÙÅÄ¶Ç
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤½¤·¤ÆÃíÌÜÇÏ¤Ï¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎGI¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ï12Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×ÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢10Ãå°Ê²¼¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¤â2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²áµî10Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ê£¿ô²ó3Ãå°ÊÆâ¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬4¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£