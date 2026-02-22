◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子マススタート 準決勝（大会16日目/現地21日）

スピードスケート女子マススタート準決勝が行われ、堀川桃香選手が組12位で決勝進出ならず。レース後今大会を振り返りました。

大勢の選手が1周約400メートルのリンクを16周滑り、4周通過ごとの中間ポイントと、ゴール順位の最終ポイントの合計で順位を決めるマススタート。準決勝は2組に分かれて各組上位8人が決勝に進出します。

同種目では五輪初出場となる堀川選手は第2組に登場。中間ポイントを狙いますが4周目で8着、8周目で5着とポイントが獲得できる上位3人に入れず。11周目には先頭に立ちますが、後続に抜かれ12周目は8着。一度もポイントを獲得することができず体力を消耗する苦しい展開となり、最終順位は12着で準決勝敗退となりました。

試合を振り返り堀川選手は「悔しい結果になってしまったんですけど、本当にもうやり切って自分の出せるとこまで出せたので悔いはないです」とコメント。

またレース展開については「自分は最終（順位）ではいけないと分かっていたので、途中のポイントをしっかりとれるようにというところで行ったんですけど思ったような展開があまりこなくて、狙っていたレースができなかったって感じです」と振り返りました。

北京五輪に続き2大会連続の五輪出場となった堀川選手。郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、野明花菜選手とともに挑んだ女子団体パシュートでは銅メダルを獲得しました。

今大会すべての出場種目を終え堀川選手は「今回は有観客で家族も見に来てくれてメダルも取れて、銅メダルというのはすごく悔しいんですけど、メダルを取れたというところで家族や応援してくれている方々に結果で恩返しできたのかなと思います」と振り返りました。

また、今後については「このオリンピックは本当に悔しい思いをたくさんしたので、この悔しい思いを次のオリンピックではうれしい思いで終われるようにまたこの4年頑張っていきたいかなと思います」と意気込みを語りました。