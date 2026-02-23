¸«¤¨¤Á¤ã¤½¤¦¡Ä´Ú¹ñ¤Î¾Ã¤¨¤¿¡ÈÅ·ºÍÈþ½÷¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡É¡¢°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤µºÝÎ©¤ÄÂçÃÀ»äÉþSHOT
´Ú¹ñ¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¥¤¡¦¥À¥è¥ó¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¡È¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ½÷¡É
¥¤¡¦¥À¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²Æ¤À¤Ê¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¼Æâ¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥¤¡¦¥À¥è¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´é¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë7Ê¬¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¡£Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¼ó¸µÉôÊ¬¤«¤é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥Á¥é¸«¤¨¤·¡¢¸«¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥À¥è¥ó¤Ï1996Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£ÁÐ»Ò¤Î»Ð¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤È¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÎÍË¾³ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¤ÎV¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¤¬È¯³Ð¤·¤Æ½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÌµ´ü¸Â½Ð¾ìÄä»ß¡¢ÂåÉ½»ñ³Ê¤Ï¤¯Ã¥½èÊ¬¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¡£ºòµ¨¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥â¥¸¥ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£»Ð¥¸¥§¥è¥ó¤Ï2025Ç¯7·î¤è¤êÆüËÜSV¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£