年をとっても健康でいるには、十分なタンパク質を摂ることが欠かせないが、そのハードルは意外に高い。粗食になりがちな日本の食生活では、意識しないと1日に必要なタンパク質量には届かない。細胞生物学者が、老後の健康を支える理想的な献立と、タンパク質を無理なく摂れる身近な食材を紹介する。※本稿は、千葉大名誉教授・山本啓一『タンパク質とは何か』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編集したものです。

毎日分解されて減るタンパク質を

食事で補わなくてはいけない

私たちの身体の中には体重の約16％に相当するタンパク質が含まれており、その量は体重が60キロの人で約10キロです。

これらのタンパク質は、変性のためや他の目的のために毎日少しずつ分解され、新しいものに置き換えられています。一般的な人の場合、その量は1日に300〜400グラムといわれています（注1）。

一般的な人の場合は1日に300〜400グラムのタンパク質が分解されると述べましたが、そのうちの20％ほどがエネルギー源として使われてしまうので、タンパク質の量を維持するためには60〜80グラムのタンパク質を毎日食事によって摂らねばなりません。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2020年版）」によると、若いうちは身体の成長分も考慮してタンパク質を1日男性は75〜85グラム、女性は65〜70グラム、身体ができ上がった30代からは男性は65〜70グラム、女性は55グラムが必要とされています（注2）。

（注1）Schutz, Y. （2011） Protein turnover, ureagenesis and gluconeogenesis. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 81, 101-107.

（注2）厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

