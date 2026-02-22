エールディヴィジ 25/26の第24節 NACブレダとフォレンダムの試合が、2月22日04:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはアミン・サラマ（MF）、アンドレ・アユー（MF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはベンジャミン・パウウェルス（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、NACブレダが選手交代を行う。デニス・オドイ（DF）からエネス・マフムトビッチ（DF）に交代した。

56分、フォレンダムが選手交代を行う。オザン・キョクチュ（FW）からジュニーニョ・バクナ（MF）に交代した。

64分、NACブレダは同時に2人を交代。ルイス・ホルトビー（MF）、アミン・サラマ（MF）に代わりモハメド・ナッソー（MF）、ペパイン・レーレン（FW）がピッチに入る。

75分、フォレンダムは同時に3人を交代。ビラル・ウルド・シフ（FW）、ロビン・クライセン（MF）、ベンジャミン・パウウェルス（FW）に代わりジョエル・イデホ（FW）、ノルディン・ビュカラ（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）がピッチに入る。

83分、フォレンダムが選手交代を行う。ブランドレイ・クワス（MF）からロベルト・ミューレン（FW）に交代した。

84分、NACブレダは同時に2人を交代。マックス・バラール（MF）、チェリオン・バレリウス（DF）に代わりラウル・パウラ（MF）、ボイド・ルカッセン（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、ついに均衡が崩れる。NACブレダのラウル・パウラ（MF）のアシストからペパイン・レーレン（FW）がゴールが生まれNACブレダが先制する。

以降は試合は動かず、NACブレダが1-0で勝利した。

なお、NACブレダは37分にシャルルアンドレアス・ブリム（FW）に、またフォレンダムは55分にダブ・クワクマン（MF）、80分にノルディン・ビュカラ（MF）、81分にジョエル・イデホ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 06:01:06 更新