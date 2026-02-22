そんな短さで大丈夫か…韓国美女チアリーダーが“ぴったぴた”すぎるミニワンピ姿で視線強奪

韓国プロ野球などで人気の美女チアリーダー、チョ・ダジョンの近況が話題だ。

【写真】韓国美女チア、はち切れそうな非現実的ボディ

チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるヘアサロンの店内でポーズをとるチョ・ダジョンが写っている。黒髪のロングヘアをなびかあせ、グレーのタイトなミニ丈ワンピース姿で柔和な微笑みを浮かべている。

目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、体のラインがハッキリとあらわになった服装で、ボリューミーなプロポーションを惜しげもなく披露したチョ・ダジョン。彼女の投稿を目にしたファンからは、「脚線美ハンパない」「素晴らしい体つき」「清純すぎる」「女神だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ダジョンInstagram）

チョ・ダジョンは1997年8月14日生まれの28歳で、元々マーケティング企業に勤めていたが、2019年にチアリーダーとしてデビューした異色の経歴の持ち主。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサスでチアを務める。