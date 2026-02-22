【ファイターズ】どさんこ常谷拓輝 新庄監督から届いたダイレクトメッセージに「自信になりました」
ファイターズの支配下登録を目指し、国頭の2軍キャンプで奮闘している江別市出身の育成ドラフト1位ルーキー・常谷拓輝選手にここまでの手応えを語ってもらいました。
(常谷拓輝選手)「（20日の練習試合で）実戦初ヒットが出たのはホッとしましたが、ただ2塁1塁の状況で、進塁打を打とうとしたんですけど、少し引っ掛けてしまい三遊間を抜ける形だったので個人的に内容はよくありませんでした。しっかり反省して次に繋げたいです」
(常谷拓輝選手)「今まで自分もファンとして見ていた方が自分の名前を出すということに対して不思議な感じがありました。素直にうれしいですけど、変な感じです（笑）」
さらにその後、新庄監督からダイレクトメッセージが来たと言いますー
(常谷拓輝選手)「名前をあげてもらった後、直接DMで『良い振りをしている。そのまま続けて』という内容をいただきました。それが自信にもなりましたし、これからも継続していきたいです」
憧れの人からのメッセージを受け、早期の支配下登録を目指しますー
(常谷拓輝選手)「やっぱり打たなければ試合に出られないと思っていますし、支配下登録も無いと思っています。元々の持ち味であるバッティングを突き詰めていきたいです」