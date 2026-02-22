シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は開幕から2節を終えた。2試合連続PK負けのファジアーノ岡山は、きょう22日のホーム開幕戦でG大阪と対戦する。

山口で育ち、山口でブレークした新加入のFW河野孝汰が14日の広島戦でJ1先発デビューを果たした。「いい形、いい起点になれた部分はあったんですけど、攻撃の選手だからシュートを打てなかったのは反省点。このチームのストロングになる存在になりたい」とプレーに満足はしていない。

山口にはU―12からトップチームで戦った7年間を含めて約12年所属。若くして主将も務めたが、J3に降格したタイミングで地元を離れたのは日本代表や海外でプレーする夢を実現するため。経験豊富なMF江坂がいることも移籍を決断する理由の一つだった。

「（江坂）任くんとは試合中に目が合うから意図や共通理解が持てたところもあった。意思疎通が取れないところもあったので、練習からどんどんトライして決定的な動き出しを意識していきたい」

17日の練習後には江坂とプレーを確認。G大阪戦では移籍後初ゴールを決めて江坂の決めポーズ“ゴイゴイスー”を奪って喜びを爆発させる。

◇河野 孝汰（かわの・こうた）2003年（平15）8月12日生まれ、山口県周南市出身の22歳。山口のアカデミー育ちで、19年5月にトップチームに2種登録。同年11月16日のJ2リーグ山形戦でデビュー。20年7月29日の長崎戦で初ゴール。16歳11カ月17日での得点は当時のJ2最年少ゴールだった。J2山口の7シーズンで118試合に出場し18得点。1メートル77、73キロ。