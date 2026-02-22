「ダイヤモンドＳ・Ｇ３」（２１日、東京）

ロングスパートで得意のスタミナを生かし切った。２周目の向正面から徐々にポジションを押し上げた１番人気のスティンガーグラスが、５回目の重賞挑戦でついにタイトルを手に入れた。

想定されていたとはいえ、１周目の直線から２コーナーにかけては、１Ｆ１３秒台が３度も続く超スローの流れになった。パートナーの豊富なスタミナを知り尽くしたルメールは、ペースがガクンと落ちた瞬間に外から進出して２番手までポジションをアップ。直線入り口で先頭に立つと、長く脚を使ってそのまま押し切った。

検量室に引き揚げてきた鞍上は開口一番、「遅過ぎる」とスローペースへの苦情を口にした。それでも、舌を切って口の中を血だらけにしたスティンガーグラスの首をたたいて頑張りをねぎらった。

この勝利で天皇賞・春（５月３日・京都）が完全に射程圏内に入った。ルメールは「スタミナがあって、直線ですごい頑張ります。心臓が大きいです」とセールスポイントを挙げ、「３２００メートルはすごくいい。いいチャレンジになる」とＧ１奪取へ太鼓判を押した。

転厩初戦が重賞初制覇という好結果に友道師は、「半信半疑でしたが、調教でスタミナがあることは分かっていました」とホッとした表情。今後については「春の天皇賞に直行します」と明言した。さあ、盾取りへ。手にした自信を胸に淀の大舞台へ臨む。