「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

重賞初制覇で勢いに乗るロードクロンヌは２１日、東京競馬場に到着した。安部雄一郎厩務員との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−輸送は順調。

「自然渋滞はありましたが、比較的スムーズに来ることができました」

−長距離輸送の影響は。

「今まで関東に輸送した時も特に問題はありませんでしたし、基本はおとなしいので、そこまで影響はないと思います。到着してからも落ち着いています」

−前走で自己最高の馬体重を更新。

「調教師も自分としても、前走と同じぐらいで出したいなという調整で来ています」

−初の東京＆マイルについては。

「基本的にどの競馬場でも、どの馬場にでも対応しているので、（東京も）対応してくれると思っています。マイルもそんなに心配していないですね。どんな競馬をしてくれるのかという楽しみの方が大きいです」

−前走を振り返って。

「前走はかなり気合がみなぎっていました。気合が入り過ぎて、正直ギリギリのラインかなと思っていましたが、結果を出してくれたので良かったです」

−今回の状態は。

「前回と同等か、それ以上にいいと思うので、あとは気合が入り過ぎないようにするだけですね」

−枠（５枠１０番）も良さそう。

「いいと思います。極端な枠は嫌だなと思っていたので」

−Ｇ１の舞台でも期待を。

「もちろんメンバーがガラッと変わりますが、ある意味そういう相手に対してどういう競馬をしてくれるのかが楽しみです」

−厩舎で神社に行ったりは。

「特にそういうのはしてないですね（笑）」