シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は開幕から2節を終えた。2試合連続PK負けのファジアーノ岡山は、きょう22日のホーム開幕戦でG大阪と対戦する。勝ち点2にとどまっているものの、MF江坂任（あたる、33）が変幻自在のパスワークで攻撃陣を活性化させている。14日の広島戦では豪快ボレーで先制ゴールを挙げた江坂のタクトで、勝ち点3をもぎ取る。（取材・構成 千田 篤史）

今季初勝利に期待は膨らむ。開幕から2試合連続PK負けだが、2試合とも先制している岡山。14日の広島戦は江坂の強烈な右足ボレーシュートがゴールネットを揺らした。

「（松本）昌也のシュートがディフレクションして自分のところにボールがこぼれてきた。ゴールを見る余裕もなく、何となく感覚で。ふかさないよう“枠に飛べ”って感じで振り抜きました」

背番号8は淡々とゴールシーンを振り返った。シャドーFWでコンビを組んだ22歳の河野は間近で見ており、「イレギュラーなボールをむっちゃ腰を回して。さすがだなと思いました」とベテランの技に舌を巻いた。

お笑いコンビ、ダイアン・津田の“ゴイゴイスー”のポーズが江坂のゴールパフォーマンスだ。次から「（津田の相方の）ユースケのTSUBASAのポーズをみんなでやってもらおうかな」とリクエストし、河野をつかまえて予行演習。G大阪戦に備えている。

江坂の真価はゴールに絡む動きだけではない。追いつかれた後に退場者が出て数的不利になりながら、PK戦まで持ち込んだことを「粘ることができたのはチームの成長」と喜んだこと。若い選手のミスを受け止め、それを昇華させようとする思いがベテラン選手には備わっている。木山監督は「いい選手が入ってきてチームは強くなる。いい選手がチームに入ってくるにはそうなる環境が必要」と話す。江坂や田上、松本、主将の竹内ら経験ある選手が加入し、加入間もない河野らをフォローしているのも「このチームの強み」と指揮官はうなずく。

柏、浦和と激しいサポーターの前でプレーした経験を持つ江坂は「昨シーズン、状態が悪かった時も満員のサポーターが応援してくれて、凄く力になった」と岡山サポーターの“チーム愛”に感謝する。「開幕から2試合PKになっているので、G大阪には勝ち点3を取って応えたい」。勝利だけを見据え、ホーム開幕戦のピッチに立つ。

◇江坂 任（えさか・あたる）1992年（平4）5月31日生まれ、兵庫県三田市出身の33歳。神戸弘陵高、流通経大を経て15年にJ2群馬でプロデビュー。大宮、柏、浦和とJ1で実績を残し、21年に日本代表に初選出。23、24年は韓国Kリーグ蔚山でプレーし、リーグ制覇とACL出場に貢献。25年に岡山入り。1メートル75、67キロ。