大阪の街を駆け抜ける「大阪マラソン２０２６」（読売新聞社共催）が２２日、大阪市中心部で行われる。

約３万４０００人の市民ランナーが出場する見込みで、コース沿いでパフォーマンスを披露する「ランナー盛上げ隊！」が、沿道の８か所からエールを送る。

大阪府庁前を午前９時１５分にスタートし、市中央公会堂や京セラドーム大阪の周辺などを巡り、ゴールの大阪城公園を目指す。多くの人に気軽に参加してもらおうと設けられている短距離コース「７２０＜なにわ＞マラソン」には、ランの部（７・２キロ）と車いすの部（７２０メートル）がある。

コース沿道では、「ランナー盛上げ隊！」が、よさこいなどの踊りや和太鼓のパフォーマンスを披露してランナーを励ます。

昨年は最高気温６・７度の寒さの中で行われたが、今年は２０度まで気温が上昇すると予想されている。

２１日夜には大阪市内でウェルカムパーティーが開かれ、大会組織委員会の松本正義会長は「大阪・関西万博以降、街が活気づいている中、大阪で最大のイベントがいよいよ開催される。安心安全な大会を目指したい」と語った。

◇

交通規制はスタート２時間前の午前７時１５分頃に府庁周辺で始まり、午後４時３５分頃まで、コース沿いで順次実施される。交通規制についての問い合わせは、大会組織委員会事務局（０６・６６５５・０６４１）。