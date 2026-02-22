お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が21日に放送されたフジテレビ「新しいカギ」（後7・00）に出演。昔働いたことがある大手ファッションブランドを相方の長田庄平（46）が明かした。

今回は人気企画「学校かくれんぼ」と、大好評の「NZ2WARS（なぞなぞウォーズ）」第3弾が放送された。「NZ2WARS」はなぞなぞで小学生とカギメンバーが真剣勝負を繰り広げる企画となっている。

2ndステージでは、なぞなぞの正解となるものを学校内から探し出して持ってくる「KARIMONO BATTLE」が行われた。その第2問で「ネズミが背筋をのばして使う道具って何?」と問題が出された。

これに、松尾が持ってきたのは「ミシン」。自信満々の表情だったが、不正解で「何でだよ?」と驚きの表情へと変わった。ミシンを持ってきた理由については「昔、これを扱う仕事しててよ、その時“これは本当に危ない。ケガするから、しっかりちゃんとピッと（背筋を立てて）真面目にやんなきゃダメだよ”って教えられた」と明かした。

このエピソードに長田は「昔、ユニクロで働いてたのよ。こいつ」と隣に座っていたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品に伝えた。なお、クイズの答えは「注射器」だった。