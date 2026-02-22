1.入浴の時間を調整する

猫は、嗅覚（ニオイ）で情報収集する動物なので、大好きな飼い主さんのニオイに、強い安心感を抱きます。しかし、嗅ぎ慣れた体のニオイは、外出や入浴によって変わってしまいます。

そこで、「猫ファースト」の猫の日だけは、お風呂に入る時間やタイミングを調整してみてはいかがでしょう。

たとえば、あえて早めに入浴して、シャンプーやボディーソープの香りが薄まるようにしたり、また朝から一歩も外に出なかった人は、寝る直前まで入浴せず、本来の自分のニオイのまま過ごすという方法です。

また無香料のシャンプーやボディーソープを選ぶのも、「飼い主さんのニオイ」が伝わりやすいことでしょう。 特に寝る場所に残る匂いは、猫にとって重要な安心材料なので、いつもそばに来る猫には、きっと安心感につながりますよ。

2.テレビをつけずに過ごす

テレビの音は、人にとっては生活音でも、猫にとっては予測不能な刺激となります。 突然の効果音や人の声の変化は、猫を落ち着かなくさせる原因になるからです。

普段から何気なくテレビをつけていても、猫は静かな部屋を快適と感じる動物なので、猫の日は、テレビをつけない静かな時間を作るのもおすすめです。

無音に近い環境では、猫はより深くリラックスし、安心して眠ることができます。また、一緒に静かな時間を過ごすことで、飼い主さんへの信頼を寄せるきっかけにもなりますよ。

「猫がよく寝ているからテレビくらい大丈夫」と思っていても、 実は猫が音を我慢しているだけ…ということも。猫の日の1日だけでも、猫目線の静けさを意識してみてはいかがでしょう。

3.いつもより動作をゆっくり

猫は、急な動きがとても苦手です。猫はもともと野生の中で生きていた動物なので、急な動きに、「外敵＝襲われる」を想像してしまうからでしょう。

猫の性格によって、感じ方に差はありますが、人間との安全な暮らしの中でも、緊張する場面が多々あります。急に立ち上がったり、ドアを勢いよく開閉したり、バタバタと走ったり、激しくジャンプするなどの動作は、猫にストレスを与えるのです。

猫の日は、「猫を尊重する日」として、一つひとつの動作を意識的にゆっくりしてみませんか。たったそれだけのことでも、猫は「今日は穏やかだな」と感じ取るでしょう。

猫は人の感情や行動の変化にとても敏感なので、きっと 飼い主さんの落ち着いた動きは、よりいっそうの安心感につながりますよ。

4.家事（生活音）を最小限に

先述した「静かな時間」や「ゆっくりとした動作」につながりますが、猫の日はなるべく、家事はひかえめにして、ゆったり過ごしてみてはいかがでしょう。

掃除機の激しい音や洗濯機の稼働音、食器洗いなどの日常的な生活音は、猫にとってストレスになることもあります。猫の日に合わせて、前日までに掃除を終わらせたり、洗濯はランドリーにしたり、作り置きを活用してキッチン作業を最小限にするなど、「音を出さない日」にしてみるのもひとつの方法です。

また飼い主さん自身も「今日は何もしない」と決めることで、家の中に穏やかな空気が流れます。その静けさこそが、猫にとってのご褒美となるかもしれません。

まとめ

猫の日には「何かをする日」ではなく、「何もしない」という発想もあります。特別なことをしなくても、猫のペースを乱さない選択をすることで、安心できる環境を保ってあげるのです。

ただし、猫にとって、やっぱり嬉しいのはなんといっても「おやつ」。普段より回数を増やしたり、いつもと違うおやつを買ってみるなど、「与える幸せ」も混ぜていくと、よりリラックスした愛猫の姿が見られるでしょう。