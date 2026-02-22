「子供の学費が…」と嘆く友人に「5万円」貸した結果→「パチンコばかりしている」と判明、絶縁した男性

善意で友人に手を差し伸べた結果、恩を仇で返されることがある。タクシードライバーだという50代男性（年収700万円）から、金銭トラブルが原因で友人と絶縁したエピソードが寄せられた。

「働くところがない」という友人を自身の勤務するタクシー会社に紹介したそうだ。しかし、これが悪夢の始まりだった。友人は入社するなり、金銭トラブルを頻発させたという。

「周りのタクシードライバーから3000円とか借りて返さないなどを繰り返し、全て紹介者の私に苦情が来ました」

被害は同僚だけにとどまらなかった。（文：天音琴葉）

会社から前借りした金も返さず……「辞めさせるまでに本当に苦労した」

業務にも支障をきたしていたようで、「タクシーの釣り銭も持ち歩かず会社から前借りしては返さない、の繰り返し」だった。さらに接客態度も最悪で、

「チップくれない客には文句を言い」

と、まさにやりたい放題。紹介者である自身の顔に泥を塗る行為の数々に、男性は「辞めさせるまでに本当に苦労しました」と振り返る。友人を職場に紹介する難しさを感じる話だ。

「いつまでたっても返すどころか連絡もしてこない」

同じく投稿を寄せた40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収500万円）も、「やはりお金関係は大切」と痛感したと投稿を寄せた。

「数年前、子供の学費が払えないと泣きつかれて5万円ほど貸しました」

学費と言われれば断りづらいものだ。しかし、友人の誠意は感じられなかった。「いつまでたっても返すどころか連絡もしてこない」という。その後、貸した金がどうなったかといえば……

「他の人に『彼はパチンコばかりしている』と聞いて絶縁しました」

学費という名目で借りた金をギャンブルに溶かしていたとすれば、あまりにも不誠実だ。縁が切れて正解だったと言えるだろう。

