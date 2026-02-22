婚活デート、会計で5秒沈黙し8000円払わせてきた37歳男　2軒目で女性が浴びせられた「まさかの一言」

マッチングアプリでの出会いが日常化した現代。しかし、画面越しの「良さそうな人」が、会ってみたら「ありえない人」だった、ということも全然あるものだ。

特に会計時の振る舞いは、その人の本性が現れやすい。

「えー？ 仕方ないなあ」

自分がほとんど飲み食いした2軒目の会計で、そう言い放った37歳の男性。直前の1軒目では、倍額以上の支払いを女性に押し付けておきながら、悪びれる様子もなかったという。

東京都内の事務職、山口さん（仮名・30代女性）が数年前に遭遇したのも、そんな「大人の常識」が欠落した男だった。編集部は山口さんに取材し、当時の詳しい状況を聞いた。（文：篠原みつき）

「カワウソに無言で水鉄砲を撃ち続ける」

相手の男性は当時37歳。マッチングアプリ上での年収は500〜600万円くらいだったという。一般的なサラリーマンで、服装も癖のないきれいめカジュアル。一見すると、人当たりの良さそうな人物だった。

しかし、飲みに行く前に訪れたカワウソカフェで、山口さんはすでに彼の異質さを感じ取っていた。店内で水鉄砲を使ってカワウソと遊んだときのことだ。他のカワウソたちとは異なり、一匹だけ水鉄砲に興味を示さず、離れた場所で大人しくしている個体がいた。

「彼はその嫌がっている子に対して、ひたすら無言で水鉄砲を当て続けていたんです。明らかにその子は嫌がっていました。すぐに止めさせましたが、何というか、サイコパス的な雰囲気を感じて怖くなりました」

会話をしているときはニコニコと穏やかだが、ふとした瞬間にデリカシーのなさが顔を出す。「俺、どれくらい彼女いないと思いますぅ〜？？」といった面倒な絡み方も気になったが、山口さんはその場の空気を壊さないよう、努めて明るく振る舞った。

会計8000円で直立不動に…支払った瞬間に「ゴチ」の空気

その後、二人は串焼きをメインとする和食居酒屋へ入った。日本酒を二人で3〜4合ほど飲み、会話もそれなりに弾んだという。

会計は8000円。お互いに千円札の持ち合わせがなく、どちらかが万札でまとめて支払う必要があった。レジ前で財布を出したその時だ。男性の動きがピタリと止まった。

「土曜の夜で店員さんも忙しそうにしている中、彼はお金を出そうともせず、ただ黙りこくってしまったんです。体感で5秒くらいでしょうか。その沈黙に耐えきれず、私が全額を払いました」

その瞬間だった。男性は先ほどまでの沈黙が嘘だったかのように、元のヘラヘラしたテンションに戻ったのだ。「後で払います」の一言も、「ありがとう」の感謝もない。まるで「奢ってもらって当然」と言わんばかりの態度だった。

回収のための2軒目で「えー？仕方ないなあ」

この男性とはそれまでも何度か飲みに行っていたが、常に割り勘だった。山口さんは納得がいかず、現金を回収するためだけに2軒目へ行くことを承諾した。

2軒目では、ほとんど彼が食事をし、酒を飲んだ。山口さんの飲食分は1000円程度だったという。会計は4000円弱。ここで山口さんは彼に伝票を渡した。

「じゃあ、ここはお願いしますね」

1軒目の8000円を相殺するには足りないが、せめてここを彼が持てば多少は納得できる。そう思った矢先、彼から返ってきたのが冒頭の言葉だ。

「えー？ 仕方ないなあ」

まるで、わがままな年下の頼みを聞いてやるような口調だった。

「ほとんど食べてたのあなただし、さっき私がまとめて払いましたよね？ その分より少ないですよ？」

山口さんはハッキリと言い返したが、彼は「ふふふー」と笑ってスルーしたという。結局、差額が返ってくることはなかった。胸中をこう明かす。

「時間とお金を無駄にしすぎて一刻も早く帰りたかったため諦めましたが、すごくモヤモヤました」

店を出た後、彼は「帰っちゃうんですかあ〜？？」と名残惜しそうにしていたが、山口さんは翌日の仕事を理由にその場で別れた。翌日、彼から「また飲みに行きませんか？」とLINEが届いたが、返信することは二度となかったという。

