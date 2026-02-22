ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。今回は、Ｊ１京都の下部組織からトップチームに昇格したＦＷ酒井滉生（こう、１８）をピックアップする。本拠「サンガスタジアム ｂｙ ＫＹＯＣＥＲＡ」（サンガＳ）がある京都・亀岡市出身。６日に開幕した特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」で、地元への恩返しとなるプロ初出場と初ゴールを目指す。

京都で生まれ育った酒井が、昨季Ｊ１で過去最高の３位に入った地元クラブで猛アピールを続けている。実戦練習では果敢に相手守備の裏へ抜け出してチャンスをつくり出し、守備では前線から激しくボールを奪いにいく。「家族や多くの人に支えてもらった。試合に出て、活躍して恩返しすると決めている」と意気込んだ。

酒井の昇格を決めた大熊清ＧＭ（６１）は「彼はスカウトされたのではなく、自ら（京都Ｕ―１５の）セレクションを受け、ここまで来た。フィジカルもメンタルもいい」と“雑草魂”を高く評価。将来の主力候補だ。

現在、立命館宇治高３年。京都と京セラ、学校法人立命館の３者が、文武両道でサッカーのトッププロを育成する「スカラーアスリートプロジェクト（ＳＡＰ）」で学んだ。「学校、練習場、寮が近い距離なので、時間をうまく使ってトレーニングできた」と笑顔。同じＳＡＰで育ったＭＦ川崎颯太（２４）は昨夏、ドイツ１部マインツに期限付き移籍した。ＳＡＰ出身で同僚のＭＦ奥川雅也もオーストリアやドイツでプレーした。酒井は「自分も京都から海外挑戦し、日本代表になりたい」と目を輝かせた。

京都Ｕ―１５時代はサンガＳでＪリーグをよく観戦した。当時、京都に在籍した元ナイジェリア代表ＦＷピーター・ウタカがゴールを量産する姿が目に焼き付いている。「自分もボールを持ったら期待される選手になる。早くあのピッチに立ち、得点し、サンガに貢献したい」。プロ初出場、初ゴール、そしてその先の景色へ―。１８歳の挑戦は始まったばかりだ。（田村 龍一）

◆酒井 滉生（さかい・こう）２００７年１０月７日、京都・亀岡市生まれ。１８歳。小学１年時に城西曽我部サッカークラブで競技を始め、５年時から園部ＦＣでプレー。京都Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経てトップチーム昇格。背番号２９。１７１センチ、６７キロ。利き足は右。