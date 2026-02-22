第９回はオリックス・曽谷龍平投手（２５）。初めて日本代表に選出された２５年３月、同僚の宮城大弥投手（２４）から一発勝負で結果を出せる精神力を学んだ。さらに「割り切り」も覚え、ＷＢＣの大舞台へたどり着いた。宝刀スライダーの進化に触れ、同じ奈良出身のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と共闘も心待ちにした。（取材・構成＝長田 亨）

曽谷はＷＢＣ本大会が待ちきれない様子だった。

「一番嫌なのは、不完全燃焼です。ガンガンいきたいです。自分が出せるものを出し切りたいです」

プロ４年目で立つ大舞台。日本代表としての転機は、２５年３月６日のオランダ戦（京セラＤ）だった。

「今までの雰囲気とは全く違ったし、一発勝負の世界を感じられました」

８回に登板するまで、５投手による完全試合。マウンドへ向かう直前、オリックスで同僚の宮城が「完全試合、あるんじゃない？」と笑顔でささやいた。

「あの言葉は、軽いようで重かったですね。めっちゃ重たかったです。これが一発勝負の世界で結果を出す選手の感じなのか、って。経験しないとそういう発言もできないと思う。引くんじゃなく、ガンガン行った方がいい、というマインドになりました」

２回を投げ１安打無失点。チームとしての快挙は逃したが、マウンドで「割り切り」を覚えた。同年１１月１５日の韓国戦（東京Ｄ）では先発し３回を完全投球。

「点さえ与えなければいい、という考えになれました。その考えで、これ以上ない結果を出せました」

最大の武器であるスライダーは、曲がり幅の大きさから「ジェットコースタースライダー」（ジェッスラ）として定着した。名付けてくれた白鴎大時代の友人は今、関東で警察官として活躍している。

「大学３年の時かな。『ジェットコースターぐらい曲がるな』って言われたのがきっかけです。変なヤツなんで…（笑）。でも、僕の後押しを一番してくれたのが彼。マジでプロに行けるぞ、って。その子だけは僕を信じてくれていました。今も仲良しです」

明桜時代は配球のほとんどが直球だった。

「スライダーの曲がり幅だけは自信がありました。でも、引っかけたら嫌、抜けたら嫌、という感覚でした。難しかったですね…」

苦しみながら練習を重ね、白鴎大へ進学した。ここで、ひらめきに近い考えが開花につながった。

「突然、自分におりてきたんです。ストライクでいいんや、という発想が。ストライクが入ればいい、というところから始まりました。もう『曲がれ』と思っていません。『勝手に曲がるでしょ？』って」。

宮崎の強化合宿では、ダルビッシュに褒められた。

「『投げている球は本当にいい』と言っていただきました。僕はデータを見て、きちんと野球をしてこなかったと感じています。ダルビッシュさんからデータを見ることを含め、大事なことを教わり、もっともっと上を目指さなきゃいけない気持ちでいます」

岡本と同じ奈良出身。熱い“大和魂”を秘め、連続世界一へ大勝負に挑む。

「岡本さんは話し方もゆっくりで、自分の『間』がある方。面白いですし、引き込まれます。奈良出身の選手も少ないので、貢献したい気持ちは強いです。自分が一番下手くそだ、という気持ちを忘れずに。今まで支えてくれた人に、活躍して恩返しをします」

◆曽谷 龍平（そたに・りゅうへい）２０００年１１月３０日、奈良県出身。２５歳。明桜（秋田）から白鴎大を経て、２２年のドラフト１位でオリックス入団。プロ１年目の２３年１０月９日のソフトバンク戦（京セラＤ）でプロ初勝利。２５年は３月のオランダ戦で侍ジャパンに初選出。シーズンでも自己最多の８勝。通算成績は５１試合で１６勝２１敗、防御率３．２５。１８３センチ、８３キロ。左投左打。年俸５５００万円。既婚。