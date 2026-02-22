女優深田恭子（43）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。自身にまつわる、ネット上のうわさ話について“真相”を語った。

番組では、観覧客からの質問に深田が回答。足の大きさが27センチあるという女性が「かわいい靴がなくてつらい」と悩みを打ち明けた。

実はネット上では、深田にも「足の大きさが26.5センチある」とのうわさが。深田は「和田アキ子さんと同じサイズだっていう風に言われているんですけど…」と切り出した。

しかし、「当時、スニーカーを大きめに履くのがはやっていて、『おそろいで』っていう風に（和田に）プレゼントしたんですよ。それでアッコさんが『深キョンと同じだ』ってわーって言って、それがどんどん記事になっていって…」と、話に尾ひれがついてしまったことを説明した。

そのため「本当は24センチか24.5センチなんですけど。でも否定する場もなかったので、きょう、やっと…」と正式にうわさを否定。実際に足元を見せて「26.5センチに見えなくないですか？ アッコさんが26.5なんですけど…」と訴えていた。