日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。現役時代に経験した、腰痛の“まさかの原因”について明かした。

番組のなかで、後輩の杉谷拳士氏（35）からの、中田氏にまつわるタレコミを紹介。杉谷氏によると、中田氏がある日、イタリアの高級スポーツカー「ランボルギーニ」に乗って球場に現れ、チームの中でも話題に。しかし、それと同時に中田氏が「腰が痛い」と言い始めたとのこと。

杉谷氏が「ランボルギーニが原因では？」と指摘するも、中田氏は「そんなわけがない」と即座に否定。しかしその後、中田氏は別の国産車に乗り換え、それと同時期に「腰が痛い」とは言わなくなったという。

ダウンタウン浜田雅功（62）が「いやいや、それもう絶対そうやって！」とツッコミを入れると、中田氏は「間違いなく、ランボルギーニです」と白状。「あれ、背もたれ倒れないんですよ。車高も低いし。キツかったですね」と振り返った。

浜田が「一応、後輩の手前『そんなわけないやろ！』って言わんと…」と言うと、中田氏も「図星を突かれたんで、『そんなわけあるか！』って言ったんですけど、その後、すぐ換えましたね」と苦笑い。

「（ランボルギーニは）カッコいいんですけどね。ずっと自家用車として乗る車ではないのかな。長い時間はちょっとキツいですね」と話していた。