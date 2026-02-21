〈自宅で見つかったのは血まみれで死んでいる女子中学生…「犯人を知っている」ヤクザの証言を鵜呑みにした『警察の大失態』（昭和61年の冤罪事件）〉から続く

「犯人がわかれば刑が軽くなるかもしれない」

覚醒剤事件で追い詰められたヤクザ男が差し出したのは、証拠ではなく都合のいい名前だった。アリバイも物証もないまま、無実の青年（前川彰司さん）は凶悪殺人犯に仕立て上げられていく。昭和61年の冤罪事件「福井女子中学生殺人事件」はなぜ起きたのか？

「俺の情報で逮捕できれば減刑してもらえるから頼むぞ」

暴力団員Cは、前川さんの中学時代の1学年先輩で、日頃から前川さんを使い走りにするような間柄だった。

Cは面会に訪れた知人らに「殺人事件の犯人を知らないか。犯人がわかれば自分の刑が軽くなるかもしれない」などと情報提供を求めており、そこで前川さんの名が出ると、同棲相手の女性Dさん宛に「前川のことをよく思い出してくれ。俺の情報で逮捕できれば減刑してもらえるから頼むぞ」と手紙を出していた。

Cから「血の付いた前川を連れてきた」人物として名前の挙げられた後輩のEは犯人蔵匿の容疑で逮捕され10日余りで釈放されたが、Eの証言から、前川さんの送迎に使用されたのはシンナー仲間のFが人から借りて乗っていた白いスカイラインだったことがわかり、助手席ダッシュボード付近に血痕があったことが判明。

警察はこうした証言者たちの話を基に、事件の筋書きを以下のとおり組み立てる。

（1）3月19日21時ごろ、前川さんがDさん宅を訪れ、Cからシンナーの一斗缶を受け取ってその場を後にした。

（2）そこに、たまたまスカイラインに乗って現れたシンナー仲間Fに出くわして同乗し、シンナー遊びに誘い出そうと被害者宅のある団地へと向かった。

（3）Fは車中で待っており、前川さんが部屋にいる智子さんを誘いに行った。が、むげに断られたことなどから激昂してその場で殺害。返り血を浴びたまま車に戻ってきた。

（4）前川さんは市内に住む義兄の家まで送ってくれるようにFに求めたが、義兄が留守だったため、再びDさん方にいるCを訪ねた。

（5）しかしこのときCは不在にしており、前川さんはDさんに頼んで暴力団事務所からポケットベルを使ってCの居場所を聞き出してもらった。

（6）前川さんとFは、Cがいるというゲーム喫茶に向かったが詳しい場所がわからなかった。そこでCの後輩Iが出迎えにきて運転を代わり、店まで送り届けた。

（7）ゲーム喫茶で前川さんらはCと落ち合うが、その夜、Cは同じ組の構成員Gと共に覚醒剤取引の用事があった。その後、近くに住むHさん（組員Gの同棲相手）の家に転がり込み、CとGらは覚醒剤を使用、前川さんはシンナーを吸引した。

（8）Cは後でDさんの家まで来るように言い残してその場を離れ、前川さんは20日午前6時ごろDさん方に到着。Dさん宅でシャワーを借りて午後まで眠った。

（9）15時ごろ、Cが前川さんを自宅に送っていく際、血の付いていた着衣などを袋に入れて近くの底喰川に捨てた。

アリバイが成立していたのに…

実は、前川さんは中学時代からシンナー常習の素行不良者として容疑者リストにも挙がっており、事件からまもない4月上旬、警察から事情聴取を受けていた。が、事件当日は両親と夕食を囲み、夜も自宅で就寝していたとしてアリバイが成立し、一度はリストから除外されていた。

逮捕後の取り調べでも、前川さんは被害者とは一切面識がなく、事件にも関わっていないと全面的に容疑を否認した。

唯一の物証は「2本の毛髪」のみ

実際、警察の筋書きにあった犯行着衣は川から発見されておらず、暴力団員C絡みの証言はどれも曖昧。自白も物的証拠もなかったが、福井地検は、当時前川さんがシンナー依存症だったため、精神鑑定を行ったうえで責任能力ありと判断し、殺人罪で起訴する。

1987年8月から福井地裁で始まった裁判で、前川被告は起訴事実を否認した。弁護側は同被告の主張どおり、見込み捜査による不当逮捕や証拠の欠如に言及した。

対する検察側が唯一の物証としたのが、2本の毛髪である。現場から採取されていた毛髪99本のうち母娘とは明らかに異なる毛質で、検察側鑑定では「被告人のものと同一」とされた。が、DNA型鑑定のない当時、毛髪鑑定は血液型と性別、高齢者か若者かは大別できても、個人識別までは不可能というのが法医学上の常識だった。

また、公判の時点で、当初、警察が逮捕の決め手としていた犯行車両の助手席ダッシュボード下から検出した血痕は、血液型は一致したものの、詳細な検査で被害者とは異なるものと判明していた。

さらには、暴力団員Cの同棲相手Dさんが証言台に立ち、警察での事情聴取の際、裁判でも前川被告を犯人とするCの供述に沿って証言するよう誘導されていたことを告白する。

1990年（平成2年）9月6日の判決公判で、同地裁は毛髪の証拠能力を認めず、Cの供述をはじめ証人6人の捜査段階から公判に至るまでの変遷ぶりから「返り血を浴びた前川を車に乗せた」とする各証言の信用性は低いと判断、前川被告に無罪を宣告。前川さんは3年半ぶりに釈放される。

懲役は…

が、控訴審において、名古屋高裁金沢支部は前川さんを被害者宅に送り、返り血を浴びて車に戻って来たとするFの証言は十分信用でき、Cの供述も覚醒剤取締法違反容疑での取り調べはすでに終了していており自己利益のためのものと言えないと判断。一審判決を破棄し、有罪、懲役7年の判決を言い渡す（1995年2月9日）。

その後、最高裁が1997年11月14日に上告を棄却したことで刑が確定。前川さんは金沢刑務所に収監される。

刑期満了で出所したのが2003年3月6日。1年4ヶ月後の2004年7月、前川さんと弁護団は、物証がない中で当時の事件で有罪の根拠となった6人の供述についての矛盾を指摘し、名古屋高裁金沢支部に再審請求を起こす。

対して同支部は2011年11月、再審の開始を決定。

その理由として、弁護側の要請で2008年に検察が開示した殺害現場の状況写真28点、捜査段階での供述調書128点などから「文化包丁より幅の狭い刺創があること（第3の凶器）」「出血の飛散はなく犯人が大量の返り血を浴びたとは考えにくいこと（こたつカバーがあったため）」「車両に血痕を示すルミノール反応がなかったこと」「現場にドライヤーの電気コードが鴨居から吊り下げられていたこと（首吊り自殺の偽装工作か？）」「6人の証言が様々に変遷していること」などに加え、二審の逆転有罪判決の決め手となった「事件当日に前川さんに会った」という証言をした知人男性が「実は会っていなかった」と証言を覆したこと、さらには捜査段階で前川さんの後輩が事情聴取を受けた際、勾留されていた暴力団員Cから前川さんの事件への関与を認めるよう恫喝されていたことが明らかになったことなどを挙げた。

しかし、検察の不服申立てに、名古屋高裁本庁は「目撃者6人の証言に変遷はあるものの、核心部分ではおおむね一致し信用できる」などとして再審開始を取り消す決定を下し、最高裁もこれを支持したことで再審の扉は閉ざされることになる（2014年12月）。

それでも前川さんはあきらめず、2022年（令和4年）10月に再び名古屋高裁金沢支部に再審を請求。審理では改めて目撃証言、特に「事件当日に血の付いた服を着た前川さんを見た」という複数の証言の信用性が最大の争点となった。

弁護側は警察が当初、「見え透いた嘘をついている」などと、証言の信用性に疑問を抱いていたことが、検察が新たに開示した捜査報告書によって明らかになったと主張。また2024年3月には、以前「服に血のついた前川さんを見た」と証言した1人（C？）が第二次請求審の証人尋問において「警察から自分の犯罪を立件しないことの引き換えに、前川さんの関与を認めるよう取り引きを持ちかけられ、嘘の証言をした」と供述した。

「良かったです。ただ、良かったで終わらせてはいけない」

2024年10月23日、同支部は「捜査に行き詰まった捜査機関が誘導などの不当な働きかけを行い、関係者の供述が形成された疑いが払拭できない」として再審開始を認める決定を下す。検察が異議申し立てをしないことを発表したことで、2025年3月6日に同支部で再審開始。同年7月18日の判決公判で前川さんに無罪が言い渡される。

この際、裁判長は「39年もの間、大変ご苦労をおかけし、申し訳なく思っています」と謝罪した。その後、検察が上告を断念したことで正式に無罪が確定。弁護団とともに記者会見に臨んだ前川さんは「良かったです。ただ、良かったで終わらせてはいけない」とコメントした。

