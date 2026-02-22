日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。少年野球チームの子どもたちからの“直球アドバイス”にタジタジになる一幕があった。

この日の番組では、セカンドキャリアについて「最終的には野球に恩返しという意味で、大きな夢を持っている子たちのサポートがしたい」と話す中田氏の希望で、大阪の強豪少年野球チーム「大阪都島ボーイズ」をサプライズ訪問。中田氏が子どもたちに守備やバッティングのアドバイスを送った。

その後、子どもたちへの匿名アンケートで募った、中田氏の「直した方がいいところ」についての“逆アドバイス”を紹介した。

「アクセサリーや怖い顔は止めた方がいい」との指摘に、中田氏は「出てこい！」。回答した子に“圧”をかけ、隣にいたダウンタウン浜田雅功（62）を笑わせた。

また、「杉谷拳士氏に優しくしてほしい」とのコメントには、中田氏が「杉谷に？ 杉谷ファンがいるってことですね、じゃあ」と応じた。

また、「デッドボールを受けた時に、紳士になった方がいい」との声には、「なるほど…」とうつむいて大笑い。「どの子が言ってるのか気になるな」と言う中田氏を、スタッフが「安全のため匿名で」と制止。中田氏は浜田と2人で爆笑していた。