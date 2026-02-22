「撮るな」――涙止まらぬ坂本花織を“守る” 米女子代表の親切行動にNY紙も脱帽「仲間のために立ち上がった」【冬季五輪】
悔し涙が止まらなかった坂本。彼女を守ったグレンの行動が話題を呼んでいる(C)Getty Images
涙するライバルを慮る姿が脚光を浴びた。話題となったのは、現地時間2月19日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーでの一幕だ。
米代表のアリサ・リウが圧巻演技で金メダルを掴んだ一夜にあって、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織は涙を呑んだ。ショートプログラムと合わせた合計224.90点とハイスコアを叩き出して銀メダルを獲得したものの、「うーん、なんか、力が最後まで100％出し切れなかったのがすごく悔しい」と吐露。順位確定後には人目をはばからずに涙を流した。
そんな24歳の日本人に歩み寄ったのが、米代表のアンバー・グレンだった。坂本の隣に座り込むと優しく背中をさすり、励ますように何やら言葉をかける。さらにドラマチックな画を収めようとしたカメラクルーを制止。「今は撮るのをやめてあげて」と言わんばかりに手を掲げて、撮影を中止させた。
その後に自身のTikTokで「まぁあれが彼ら（カメラマンたち）の仕事なのはわかってる。でも、明らかにそっとしておいてほしい時でさえ、ズカズカと踏み込んでくる。それって本当にどうかと思う」と説明したグレン。アスリートの“本音”を打ち明けながら、坂本を慮った彼女の振る舞いは、大々的にクローズアップされた。
米紙『New York Post』は「アンバー・グレンが、オリンピックという舞台で心が砕けるような瞬間に涙するフィギュアスケーターをカメラマンから守る」と銘打った記事を掲載。「落ち込んでいる“仲間”のために立ち上がった」とメディアに抗ったグレンの行動を称えた。
「アリーナの通路で泣き崩れているサカモトに対して、グレンはそっとしゃがみ込み、背中に手を添えた。彼女も今大会は自身のミスにより金メダルのチャンスを逃す苦痛を経験していて、サカモトの痛みを知っていたからこそ共感できたのだろう。
悔しさから泣き崩れるサカモトの姿を撮影しようとしたカメラマンに対して、グレンは立ちはだかり、手で合図を送りながら『撮るな』と指示した。彼女はその後もサカモトを励まし、その場を後にした」
さらに米誌『PEOPLE』も「驚くほど親切な行動だった」と伝え、二人のスポーツマンシップを次のように描写した。
「グレンは、サカモトが明らかに感情的になっていることに気づくと、すぐさま日本人フィギュアスケーターを慰めに向かった。そして、あるカメラマンがエモーショナルな映像を収めようと撮影しようとすると、『やめて！』と追い払った。彼女はメディアに対してしっかりと立ちはだかった」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]