◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)

フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手がエキシビションで華麗な演技を披露しました。

佐藤選手がエキシビションで選んだ曲は『千本桜』。青色にライトアップされたスケートリンクに桜色の衣装を着て登場し、演技冒頭にはトリプルアクセルを着氷。その後も手拍子に乗せて軽快なステップを披露しました。

エキシビションを振り返り、「すごい楽しく滑ることができて、ノーミスで演技することができてよかったです」とコメント。『千本桜』を選曲した理由については「ずっと滑りたいと思っていた曲ですし、自分も好きな曲なので曲に乗って楽しんでいこうと思って滑りました」と話しました。

五輪初出場で団体銀、個人銅と2つのメダルを獲得した佐藤選手。今大会を振り返り「本当に大きな自信をつけることができましたし、この大会を経てさらに成長していかなければならない課題も見つかった。さらに高い順位を目標としていかなければいけないと思いますし、新しいことに挑戦できればなと思っています」と決意を新たにしました。