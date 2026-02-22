◇オリックス紅白戦 紅組2―1白組（2026年2月21日 SOKKEN）

復活への一歩を大きく踏み出した。昨年3月の右肘手術から再起を期すオリックス・吉田が紅白戦で白組の4番手として6回から登板。実に24年9月28日楽天戦以来、511日ぶりの実戦マウンドで1回を完全投球した。

「今まで順調に来られたのは、トレーナーの人たちの頑張り。たくさん拍手してもらったんで、帰ってきた感じはしました」

名前がコールされた瞬間、大歓声が球場を包み込んだ。先頭の石川をフルカウントから直球で見逃し三振に仕留めた瞬間、観客席の盛り上がりは最高潮に達した。続く杉本を左飛に打ち取り、横山聖への初球には「リハビリ中、1年かけて練習してきた」というカーブでカウントを取るなど、離脱前からの変化も披露。最後はフルカウントから直球で遊ゴロに仕留めて試運転を終えた。

「もうケガはしたくないとリハビリ中はずっと思っていましたけど、今日は投げ続けたいと思いました」

直球は投球練習再開後、最速の146キロを計測した。「狙った場所に投げられるようになれば、150キロを超す球になってくる」。漂うのはさらなる上昇の気配。目標とする開幕1軍へ、岸田監督からも「可能性はあるんじゃないですか。状態は上がってきている」と期待を寄せられた。晴れ舞台での躍動へ、アピールを重ねる。 （阪井 日向）