◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)

フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美選手がエキシビションに登場。今大会を振り返り、4年後についても語りました。

エキシビションで中井選手は真っ赤な衣装を着てスケートリンクに立つと、美しいジャンプと終盤には氷上にうつ伏せになり、頬づえでキュートなポーズを披露し、ファンを魅了しました。

エキシビション終了後、中井選手は「すごく楽しくて試合とは違う感覚だったので、お客さんと一緒に楽しんで演技できたかなと思います」と振り返った中井選手。今後について「今回のオリンピックはすごくいい経験をさせていただきましたし、いい形で終われたので、4年後またこのオリンピックの舞台に戻ってきて、もっともっといい景色を見られるように頑張りたい」と誓いました。

最後に今大会を振り返り「本当に今までの試合の中で一番楽しい瞬間となりました」と笑顔で語りました。