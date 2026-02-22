◇オープン戦 巨人1―3ヤクルト（2026年2月21日 那覇）

6年目で初の開幕投手へ、巨人・山崎が前進した。オープン戦の“開幕投手”を任され、2回2安打無失点。2三振を奪い、順調な調整ぶりを見せた。直球は最速149キロを計測し「ゼロで終わったんで、しっかり落ち着いて投げられたと思います」と何度もうなずきながら振り返った。

昨季は自己最多の11勝も、オープン戦は苦しんだ。5試合で防御率6・48。ローテーション入りを決めたのは開幕直前だった。この日は強く結果にこだわってマウンドへ。初回は1死一、二塁のピンチを招いたが、4番・赤羽を外角直球で見逃し三振。5番・オスナを中飛に仕留めると、大きく息を吐いた。2回はわずか9球で3者凡退。初回に制球に苦しんだ直球をきっちりコーナーに投げ分ける修正力の高さも見せた。阿部監督は「（開幕投手の）候補であることは間違いない。本人もそう思ってやってくれていると思う」と満足そうだった。

次回登板は28日の韓国・サムスンとの練習試合の予定。「次もしっかりといいパフォーマンスを出せるように頑張っていきたい」。初の大役を意識しつつ、平常心も貫く。（村井 樹）