◇オープン戦 DeNA7―5広島（2026年2月21日 宜野湾）

じいちゃんに最高の誕生日プレゼントだ。DeNA・田内は、右肘への死球で負傷交代した石上に代わり、3回から急きょ二塁へ。3―1の4回先頭で遊撃内野安打し追加点の口火を切ると、5回2死一、三塁では右前適時打。2安打1打点で、オープン戦初采配だった相川新監督には10安打7得点での初勝利をプレゼントした。

地元・広島から駆けつけた両親と母方の祖父母がスタンド観戦。「力をもらったら打てました」と笑った。休養日だった20日は誕生日だった祖父・五六（いつむ）さんを家族で祝福。プロ入り後、プレーする姿を見てもらうのはこの日が初めてで、祖父の名前と同じ背番号「56」で躍動した。試合後、初めてのヒーローインタビューでは緊張のあまり「本当はおじいちゃんのことを言う予定だったけど、飛んで…。人前でしゃべるのが苦手なので」と苦笑い。それでも最後は「アイラブ横浜！アイラブ宜野湾！」と声を張り上げて喝采を浴びた。

昨年11月中旬から約1カ月間、ドバイで開催された「ベースボール・ユナイテッド」で武者修行。現地でチームメートになったBC栃木・川崎宗則内野手兼コーチに弟子入りした。休養日だった5日、中日の北谷キャンプで臨時コーチを務めていた師匠をアポなしで訪問し「チェスト！」と気合を注入された。

高卒2年目の18歳。“希望枠”で1軍キャンプに抜てきした相川監督は「十分に伸びる要素があるので楽しみ」と目を細める。「技術と体力、パワーを身に付けてレギュラーを獲りにいきたい」。全ての経験を成長の糧にする。（重光 晋太郎）

◇田内 真翔（たない・まなと）2007年（平19）3月6日生まれ、広島県出身の18歳。おかやま山陽では2年夏に甲子園出場し8強。高校通算18本塁打。24年ドラフト5位でDeNA入団。昨季9月30日のヤクルト戦に代打として1軍初出場。翌10月1日の同戦でプロ初安打をマークした。1メートル77、81キロ。右投げ右打ち。