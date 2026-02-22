放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）は、物語の舞台を島根の松江から熊本へ。ヒロイン・松野トキ（髙石あかり）は生まれ故郷から離れ、夫であるヘブン（トミー・バストウ）との新生活がはじまった。環境がガラリと変わるのだから、登場人物たちの顔ぶれも一気に変わるはず……と誰もが思うところだが、この予想をサラリと裏切るのが本作。トキの両親たちばかりか、ヘブンの教え子たちも暮らしをともにしている。そう、みんな「熊本編」についてきた。そんな中でもとくに注目を集めているのが、車夫の永見剣造だ。演じているのは大西信満である。

本作は、かの有名な小泉八雲とその妻のセツをモデルにした物語を描いていくもの。『雪女』や『耳なし芳一』など、日本人にとって馴染み深い怪奇譚の数々が、いったいどのようにして生まれたのか。そしていかにして、今日まで語り継がれることとなったのか。この夫婦のドラマをとおして、私たちは知っていくことになるのだ。

そんな本作で大西が演じる剣造は、ヘブン専属の人力車夫である。「不器用ですけん」が口癖で、メインの登場人物たちの中ではもっとも口数の少ないキャラクターだ。とにもかくにもマジメで真っ直ぐな男であり、不器用でも頼り甲斐はある。この「熊本編」にまで彼がついてきたことに関して視聴者から驚きの声が上がったが、よくよく考えてみれば納得である。

ヘブンの“通勤”という、日常生活の根幹をなす部分を支えているのがこの剣造。一口に「車夫」といっても、代替可能な存在ではないのだろう。ヘブンから厚い信頼を寄せられていて、同時にヘブンをよく理解している者でなければならない。そんな者がこの世界にほかにいるだろうか。しかも彼は、松野家の者たちが松江の人々からひどいバッシングを受けていた際、トキに寄り添ってくれた存在でもあるのだ。「熊本編」にもいて当然。むしろ、いてもらわなくては困るくらいだろう。

■「不器用ですけん」大西信満が築いた愛さずにはいられない人物像 とはいえ、剣造の出番は限られている。ヘブンの通勤や、松野家の者の移動をサポートするのが彼の仕事。だから自然と、登場するシーンは限定されてくる。そのうえ不器用で寡黙なキャラクターなのだから、当然ながら口にするセリフも限られたものになっている。劇中でもっとも口数の少ないキャラクターだと記したとおりだ。けれどもこれを演じる大西は、ごくごく限られたチャンスの中で、いまのこの剣造という人物像を立ち上げてみせている。剣造は『ばけばけ』の世界の中で息づいているのだ。

大西信満という俳優に対してこれまでは、佇まいで魅せる映画俳優だというイメージを持ってきた。お茶の間で観るテレビドラマとは違い、映画は暗闇の中で一人ひとりの観客と対峙することになる。私が言うところの「映画俳優」とは、この環境に耐え得る存在のこと。彼らは観客に対してときに苦痛を与え、ときに快楽をもたらす。『キャタピラー』（2010年）をはじめとする若松孝二監督の作品や、瀬々敬久監督がインディペンデント・シーンで撮り上げた『菊とギロチン』（2018年）、映画愛を高らかに謳う『止められるか、俺たちを』（2018年）、そして主演作『さよなら渓谷』（2013年）や『痴人の愛』（2024年）などで、私はスクリーンの中の大西と対峙してきた。そのどれもが忘れ難い体験である。

そんな映画俳優の大西が、まさかの「朝ドラ」に登場。はじめて知ったときは、かなり驚いたものだ。けれども彼が劇中に姿を現すと、画面がぐっと引き締まる。作品の質感が少し変わる（これは一部の映画ファンにとっての錯覚かもしれない）。でも口を開けば出てくる「不器用ですけん」の一言も、トキやヘブンを前にのぞかせる表情も、どれもチャーミング。これらが絶妙に絡み合い、愛さずにはいられない人物像を構成する要素となっている。これからも『ばけばけ』の心強いファミリーのひとりとして、“永見剣造＝大西信満”には駆け回っていただきたい。（文＝折田侑駿）