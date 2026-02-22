◇WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ 王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル 《12回戦》 同級1位・平岡アンディ（2026年2月21日 米ラスベガス T―モバイル・アリーナ）

世界初挑戦するWBA世界スーパーライト級1位の平岡が20日（日本時間21日）、米ラスベガスで前日計量に臨み139・5ポンド（約63・2キロ）で一発クリアした。計量後のフェースオフイベントでは笑みも浮かべながら王者ラッセルと約30秒間顔を合わせ、別れ際には王者の左肩を叩いて健闘を誓い合った。

就労ビザ取得が遅れ、試合2日前に現地入りする強行日程となったが「時差ぼけの問題はない。ラッセルはとてもアグレッシブで素晴らしいファイターだが、戦うのが待ち切れない」と英語で意気込みを語り、状態の良さをアピールした。

小学生の頃にTBS系「さんまのSUPERからくりTV」に“泣き虫アンディ君”として出演した過去を持ち、13年12月にプロデビューから無敗を継続。24年9月の挑戦者決定戦で9回TKO勝ちし、正規王者への挑戦権を手にしていた。

同階級での世界王座奪取となれば、国内ジム所属選手としては34年ぶり4人目の快挙。「（勝てれば）何でもいい。素晴らしい戦いを約束する」と闘志を燃やした。