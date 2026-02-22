◇ミラノ・コルティナ五輪

ノルディックスキー複合で、今季限りの引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）が20日、スポニチの単独インタビューに応じた。五輪3大会連続メダル、W杯通算19勝を誇る日本複合界の第一人者。自身6度目で最後の五輪を終え、一夜明けた心境や今後の展望を語った。（取材・構成 中村 文香）

――ラスト五輪を終えた。胴上げされる場面も印象的だった。

「終わったという実感が湧いてきた。胴上げする側は何回か体験しているが、されるのは初めて。本当にうれしい瞬間だった」

――メダルを獲った時と戦い終えた自分はどっちが好き？

「難しい。全盛期の時は、自分の中で美化されている部分もある。最後の自分も人間らしさがあって、それはそれで良い姿なのかな。甲乙つけがたい」

――競技人生の中で誇れることは？

「今言えるのは、自分と向き合い切ったこと。苦しむ自分を見ず、良い時にやめる選択肢もあった。ただ、自分の表も裏も全て受け入れた上で才能が枯れていく瞬間を見届けた。それをやり切ったことは誇れることかな」

――IOCが五輪種目から除外を検討しているとも伝えられる複合界の未来について。

「両方（ジャンプと距離）をやるからこそ生まれる選手の人間味が表れると思う。そこが魅力。あとは女子を入れるだけ。IOCの人たちが正しい判断をしてくれれば、なくならないと信じている」

――今やりたいことは？

「家族に会うこと。妻にはありがとう、とシンプルに伝えた。3人（の子供）をみてくれている献身的なサポートもそうだし、自分が弱音を吐いた時には活を入れてくれる。背中を押してもらった」

――引退後の計画。

「スノーボードでパウダーを滑ってみたい夢とか、日本全国を回ってスキーしたいとか…。遊ぶことしか考えていない（笑い）」

――指導者の期待もあるのでは？

「今は、指導者になるつもりはない。例えばナショナルチームのコーチになったら、（海外遠征など）今と生活が変わらない。もちろんコンバインド、スキー、スポーツ界全体に還元したい思いはある。もっと広い意味で、自分の経験を社会に還元できることがあれば何でもやりたい。時間はあるのでオファーをください（笑い）」

――今後はW杯2試合が残っている。

「良いジャンプをしたいし、良い走りをしたい。最終戦を家族が見に来てくれる。最後は一緒に終われたら」

◇渡部 暁斗（わたべ・あきと）1988年（昭63）5月26日生まれ、長野県白馬村出身の37歳。白馬中で本格的に複合を始め、白馬高在学中の06年トリノ大会から五輪6大会連続出場。早大を経て北野建設所属。14年ソチ、18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀。22年北京五輪は個人ラージヒルと団体で銅。W杯では17〜18年に総合優勝を果たし、荻原健司と並ぶ日本勢最多の通算19勝。妻はフリースタイルスキー元五輪代表の由梨恵さん。1メートル73。