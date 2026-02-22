◇オープン戦 ロッテ3―3楽天（2026年2月21日 金武）

34歳が全力でダイヤモンドを駆けた。1―3の7回、ロッテの先頭・岡が中前へ痛烈なライナーを放った。ダイビングキャッチを試みた武藤が後逸する間に、中継プレーの返球よりわずかに早く本塁へスライディング。オープン戦12球団1号はランニング本塁打となった。

「特に何もないです。シーズンにしっかり打てるように準備するだけ」。岡は素っ気なかったが、オープン戦開幕戦でのランニング本塁打は94年のオリックス・鈴木（イチロー）が横浜（現DeNA）戦で放って以来32年ぶりの珍事だった。

「ヒロミナイト」と呼ばれる劇的な勝利を演出してきた岡にとってもランニング本塁打はプロ初めて。全力でのダイヤモンド1周に「疲れました」と苦笑いだったが、若手が台頭する中、ベテラン健在ぶりを示し「しっかりセンター方向に良い当たりが打てたっていうのは良かったかな」とうなずいた。2死後には藤原が同点の右越え1号ソロ。昨年3月22日の巨人戦で、オープン戦球団43年ぶりのランニング本塁打を放ったのが藤原だった。

オープン戦白星は逃したが引き分けて、サブロー新監督は昨秋から対外試合負けなしの6勝2分け。「ピッチャーも、ランナー出しても粘り強いし。いい感じだと思います」と手応えを口にした。（大内 辰祐）

≪“鈴木”時代のイチロー以来≫岡（ロ）が7回にランニング本塁打。ロッテのオープン戦でのランニング本塁打は昨年の藤原に続く2年連続。また、オープン戦開幕戦でのランニング本塁打は94年2月20日横浜戦での鈴木（オ）以来32年ぶりの珍記録。鈴木は同年の開幕直前に登録名をイチローとし大ブレークした。