◆２、３軍紅白戦 紅組２―１白組＝特別ルール６回まで＝（２１日・ひむか）

巨人の育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が、２１日、今キャンプ２度目の２、３軍紅白戦で“初ものづくし”と躍動した。

初々しい笑顔で両手を上げ、ベンチの歓声に応えた。紅組の「８番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う５回１死一、二塁で育成右腕・鈴木圭のカーブを捉え、右翼線へ同点適時二塁打。実戦での初安打に初長打、初打点もマークした。「初球からどんどん振りにいけた。いつ打席に立ってもいいように、ベンチでも常にタイミングをとるようにしている」と、準備を結果につなげた。

守備でも輝いた。４回からマスクをかぶると、５回２死で岡田の二盗を阻止。育成の森本、堀江をリードし無失点に抑えた。「曖昧な質問ではなく、先輩に対しても自分の意見を入れながら話す。ピッチャーの意見を最優先にしつつ、その上で自分がどうするか考えている」と、普段から会話を大切にする。会田３軍監督は「堂々としている。高校生らしくないプレーが見られたので、これから楽しみ」と目を細めた。

攻守でアピールに成功した１８歳は「チャレンジする気持ちを常に持って、細かいところまで突き詰めたい」と、日々成長を続ける。（加藤 翔平）