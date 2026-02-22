◆イングランド・プレミアリーグ第２７節 ●ブレントフォード ０−２ ブライトン〇 （２１日、ロンドン＝Ｇｔｅｃｈコミュニティ・スタジアム

第２７節５試合が行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）擁するブライトンは、敵地でブレントフォードと対戦。先週のＦＡ杯戦ではベンチスタートとなった三笘は、この試合では先発復帰した。

７戦ぶりの勝利の瞬間、三笘が両拳をぐっと握りしめてガッツポーズした。歓喜で湧くアウェー席に笑顔で向かった。控え室へ通じるトンネル脇で精一杯声を張り、この試合で着用したユニフォームをプレゼント。前半で２点をリードし、後半はアタッカーの三笘も含め、全員でしっかり守り切って２−０勝利をつかんだ。

試合後、三笘は「嬉しいですね。勝たなければならないとみんなが思っていた。クリーンシートも大きかったです。危ないシーンもありましたが、素晴らしいセーブもありました。あそこで失点してしまうと、危なかった。しかししっかり踏ん張れたと思います」と語った。

前半、三笘の２本のシュートも含めて９本のフィニッシュがあったブライトンだが、後半はわずかに２本。逆に前半６本で終わったホームのブレントフィードは後半７本のシュートを放ち、必死に追いすがった。

しかし三笘が語ったようにブライトンが”しっかり踏ん張って”７位のチームをアウェーで下した。

この試合は特別な記念試合でもあった。４０歳の元イングランド代表ＭＦジェームス・ミルナーが、６５３試合で並んでいたガレス・バリーの記録を抜いて、プレミアリーグ史上単独１位となる６５４試合出場を達成した。先発して泥だらけになり、渾身のスライディングタックルも見せて、後半４５分までダイナミックにプレーした。

「プレーはもちろん、声を出してチームを盛り上げていますし、あの年齢であのパフォーマンスというのは本当にすごい。尊敬しています」と三笘。勝ったことで試合後は控え室でミルナーの記録のお祝いになったという。

しかし”勝って兜の緒を締めよ”のことわざ通り、「これを続けないといけない」と三笘。６試合未勝利で解任の噂も流れた３２歳青年指揮官、ファビアン・ヒュルツェラー監督の危機もひとまず落ち着かせて、西ロンドンのスタジアムを後にした。（英通信員・森 昌利）