日本人選手も深刻被害が判明 対策見えぬ誹謗中傷に米フィギュア選手が本音爆発「私たちに対する投稿は本当に不快」【冬季五輪】
選手たちに対するネット上の攻撃に異論を唱えたグレン(C)Getty Images
現代を生きるアスリートたちにとって誹謗中傷は大きな問題となっている。SNSが隆盛する時代がゆえに必然ではあるものの、“当事者”にとっては批評の域を超えたそれは想像を絶する攻撃となる。
「私たちに対する投稿は本当に不快」
そう強く訴えるのは、ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子フィギュアスケート米代表であったアンバー・グレンだ。今大会はシングルスのショートプログラムで13位と低迷するなど全体的に精彩を欠いた彼女は、やはり中傷被害に遭っていたという。
かねてから自身が同性愛者であること、そしてLGBTQ＋コミュニティーへの支持を公表していたグレン。同コミュニティーへの取り締まりを強化するドナルド・トランプ米大統領の政策についても「政治は私たちの日常生活にも関係するんだから、黙っていられるわけがない」と異論を唱えたことで、とてつもないバッシングを受けていた。
そうした経験をしながら五輪を戦い抜いた。だからこそ、グレンには一向に改善しない現状に不満がある。米紙『New York Post』の取材に応じた彼女は、「特にオンライン上のことに関して、この先、選手たちを支援する方法を見つけられることを心から願いたい」と指摘。さらに「私たち、フィギュア代表選手だけでも、本当に気がかりなことがいくつかもあった」と続けた。
「私も恐ろしいほどの脅迫を受けた。でも、今の時代はオンライン上でそういうものを見ないようにするのは難しい。多くのアスリート、特に若い選手たちにとって、より安全な場所になることを願ってる」
同問題に関しては、日本の選手たちも深刻な被害を受けていることが判明している。今大会期間中に日本オリンピック委員会（JOC）が6万件以上の投稿があったことを報告。世間を震撼させた。
明確な答えはない。それでもグレンのようなオリンピアンの切実な発信が、さらなる状況改善に繋がっていくことを願いたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]