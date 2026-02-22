フィギュアスケート・エキシビションに参加した男子銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が、超大技クワッド・アクセル（4回転半ジャンプ）挑戦の野望を口にした。自身が思い描く究極のジャンプ構成について問われ「もしやるとしたら4Aを試合でやりたい。いつか遠い先になると思うんですけど。一度も挑戦したことがないので、来シーズン挑戦してみて、まずは降りることを目標として頑張ります」と力強く語った。

クワッド・アクセルは五輪2連覇の羽生結弦さんが初めて挑んだことで知られ、現役ではイリア・マリニン（米国）がただ一人跳べるジャンプ。「一回もやったことないですし、全くイメージがわいてない。夢のような話」と言う一方で「逆に一回もやったことがないので気持ちよくいけるかなって思うので。今までそうやってやってきたので」と話した。自身が持つ武器の4回転ルッツは数度の挑戦で降りた経緯がある。

もちろん難関技であるとは分かっているが「イリア選手を見ていると自分も跳べるんじゃないかという気持ちになる。簡単じゃないと分かっているが、イリア選手が簡単に跳んでしまう。真似をして少しでも近づけるように」と笑顔で語った。また「羽生さんの4回転アクセルに挑戦する姿に影響を受けている。その頃から挑戦したかった。自分の中で怖さがあった。今は一段落したので挑戦できると思います」と明かした。

3月には世界選手権が控えており、夢の大技へのチャレンジはその後。4回転サルコーが好調のようで「フリップよりも調子が良い。もしかしたら入れるかもしれない」と世界選手権でのサルコー挑戦を視野。初の夢舞台を終え「ここまで長い大会は初めてだった。団体から個人戦へ良い流れでいけた」と振り返った。