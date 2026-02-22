「阪神春季キャンプ」（２１日、宜野座）

阪神は２１日、「左アキレス腱（けん）の損傷」で離脱した石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を終え、２０日に退院したことを発表した。また、オープン戦初戦は中日と引き分けた。以下、藤川球児監督との主な一問一答。

◇ ◇

−オープン戦初戦。

「勝負は本番に持ち越しと、そういったゲーム展開になっていってたので。本番に、シーズンに取っておこうかなと思いますね、勝負は」

−今季目指す野球は。

「今日のようなゲームですね。やはり１対１じゃないですが、しっかりとした内容でまず、ゲーム運びをしていく。そこをベースにする。そういったところですね」

−中日に新外国人・サノーが加入。印象は。

「ファーストはナイスプレーでしたね。小野寺が悲しがっていました（笑）。ベンチでも応援していましたよね。その辺りがドミニカンだなと見えました。いいメンタルを持った、チームに溶け込んでそうな。拍手もしていましたしね」

−ＷＢＣの影響でオープン戦はいろんな選手を使える。底上げにつながる。

「全てどう考えて利用して、自分たちの力に変えるのか。どのチームでもプラスに考えるように作り上げるはずですから。メンバーを固めにいくチームもあるでしょうし、タイガースの場合は切磋琢磨（せっさたくま）する期間に充てられる。ゲームが始まれば応援が入るので抑揚というか。戦いの場に戻ってきた感じがしますね」