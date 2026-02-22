◇オープン戦 阪神1―1中日（2026年2月21日 北谷）

阪神・才木が上々の仕上がりぶりを見せた。3回から2番手として登板。予定の2イニングを投げて無安打無失点の好投。昨季の最優秀防御率右腕が開幕投手争いを展開するライバルへ向けて“先制パンチ”を繰り出した。

マウンドでは格の違いを見せつけた。先頭の岡林に投じた初球は150キロを計測。この1球がこの日の最速だった。力で押し込む本来の投球スタイルで、主力打者が並ぶ中日打線を翻弄（ほんろう）。4回は細川に死球を与えるも、内角を果敢に攻める姿勢を貫き、「シーズン中もインコースは大事になる」と精度向上へ意欲を見せた。

大役への意識は「特にしていない。しっかりシーズンを投げきることをまず第一目標に」と煙に巻くが、野心は隠さない。「今年は（タイトルを）全部獲りたいという気持ちでいく」とさらなる高みを見据える。

自慢の直球について自己評価は「40％くらい」とあくまで辛口だが、「開幕までにうまく合わせて調整できれば」と手応えは十分だ。藤川監督へ最高のアピールを終え、自身初の大役へ向けてギアを上げる。（長谷川 柚香）