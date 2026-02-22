「オリックス紅白戦、ホーム１−２ビジター」（２１日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）

復活へのステップを踏んだ。昨年３月にトミー・ジョン手術を受けたオリックス・吉田輝星投手（２５）が２１日、紅白戦のホーム組４番手で登板。２４年９月２８日・楽天戦以来、５１１日ぶりの“実戦復帰”で術後最速となる１４６キロをマークし、多彩な変化球も交えて１回を三者凡退。１奪三振と上々の内容で終えた。

「一応、シート（打撃登板）で打者の景色は見てるんで、特別何かはなかった。手術後の初登板としてはいい方じゃないですか」。３連休でスタンドには１万人のファンが集結。「たくさん拍手してもらったんで、帰ってきたな、と感じました」と笑顔を見せた。

目標としている「開幕１軍」まで１カ月強に迫る中、「できるだけ少ない球数で、どんどん試合で投げていきたい。あとは肘の状態にもよると思いますが、出力の問題。そこですね」と自己分析。岸田監督は「この前のライブＢＰよりもまた一つ出力を上げて投げていた。開幕１軍？（今後も実戦で）抑えられれば可能性もある」と評したが、当然その期待に応えたいところだ。