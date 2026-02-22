◇明治安田J1百年構想リーグ第3節第1日 東京V2―2（PK4−3）町田（2026年2月21日 味の素スタジアム）

明治安田J1百年構想リーグは6試合が行われ、東は町田と対戦した東京Vが2―2で突入したPK戦を4―3で制し、首位をキープした。2点先行されながら後半追加タイムにDF吉田泰授（25）の同点弾で追いつく粘りを見せ、クラブ初の“開幕3連勝”を飾った。浦和は横浜Mに2―0で快勝。横浜Mと柏は開幕から3連敗となった。

これが今季の東京Vの真骨頂だ。2点先行されても決して諦めない。後半44分、途中出場のFW山見のゴールで反撃開始。同追加タイムにはDF吉田がヘッドで決めた記念すべきプロ初ゴールが起死回生の同点弾となった。「何も考えずに飛び込んだ。こういうシーンはほぼ初めてだが、それが入った。ゴールは自信になる」と大きく胸を張った。

終盤にわずか6分間で2点差を追いつくとPK戦も最後は5人目の森田が冷静に決め、味スタに歓喜を呼び込んだ。前半でFW松橋、DF林が負傷退場する苦しい展開だったが、城福監督は「選手たちがよくリバウンドメンタリティーを出してくれた」と称えた。

昨季は17位で今オフの目立った補強はなし。その分、キャンプでは昨年の2倍以上の距離を走り込んだ。開幕2節までの平均走行距離127キロは堂々のリーグ1位。終盤の粘りは決して偶然ではなかった。Jリーグ草創期をけん引した名門も“開幕3連勝”はクラブ初。この勢いはまだ続きそうだ。