「オープン戦、楽天３−３ロッテ」（２１日、金武町ベースボールスタジアム）開幕投手

初の開幕投手へ、順調な仕上がりを披露した。楽天の荘司康誠投手が先発で３回２安打無失点、４奪三振、無四球の好内容。直球は１５１キロを記録した。

「だいぶ強いボールは投げられていたと思いますし、空振りも何個か取れていたので良かった」と球質には現時点で納得。無四球については「そこが一番成長を感じる部分。ゾーンでしっかり勝負できるようになってきている」と振り返った。

前田健から伝授されたツーシームも友杉に対して“試投”。「ファウルの感じも、真っすぐ（の軌道）で入ってきて、“あれっ”みたいな感じで振っていたので。反応としてはすごく良かった」。新たな武器として十分な手応えを得た。三木監督は「オープン戦の頭でいいイメージを僕も受けた」と目を細める。「（開幕投手の）一人の候補は間違いない。そこに向けて努力はしてほしいし、意識してやってもらえたら」と期待をかけた。

今後に向けて「決め球のところの精度。フォーク、カットどっちもですが、精度にばらつきがあるので実戦の課題にしていきたい」と反省材料も挙げる。「自分のピッチングをもっとよくできるように頑張りたい」。視線を開幕に向けた。