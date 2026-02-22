ランジェリーク×宮下今日子が纏うTERRACEの美学

長く愛され続ける「TERRACE」シリーズを、女優の宮下今日子さんが纏う。眺めるだけでも美しいレースは、肌にのせた瞬間さらに輝きを増し、気持ちまでそっと引き上げてくれる存在だという。繊細さとミニマルが共存するランジェリークの世界観を、彼女の言葉とともに紐解きます。

TERRACEシリーズの魅力

TERRACEシリーズは、計算され尽くしたデザインと繊細なレース使いが特徴。NONPATTEDBRAは16,500円、TANGAは8,800円。軽やかな着け心地とともに、身体のラインを自然に美しく見せてくれます。

NONWIREBRAは14,850円で、締め付け感のないやさしいフィットが魅力。

STANDARDは8,250円。どの角度から見ても美しいレースが、肌に溶け込むように寄り添います。

さらにCUPINCAMISOLEは2026年4月発売予定。ブランドの世界観を日常に取り入れやすい一枚として期待が高まります。

宮下今日子が語る愛用理由

宮下さんは前身ブランド「クロエランジェリー」の頃からの愛用者。嬉しい日のご褒美にも、気分を変えたい日にも選んできたといいます。

レースの美しさはもちろん、「盛らずにそのままを美しく見せてくれること」が大切だと語ります。

NONWIREBRA14,850円とTANGA8,800円の組み合わせは、心地よさと高揚感を両立。見えない部分にこそ宿る美しさが、服を着たときのシルエットや滲み出る自信へとつながるのです♡

纏うたびに心が整う存在

ランジェリーは自分にいちばん近い存在。だからこそ、選ぶ一枚が気持ちを左右します。いやなことがあった日も、繊細なレースを纏うだけで心が整う。

宮下今日子さんが愛するTERRACEは、日常をそっと格上げしてくれるシリーズです。各商品の詳細はHPをご覧ください。