◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)

フィギュアスケートのエキシビションが行われ、プログラム3番目でスペイン代表のオリビア・スマート選手、ティム・ディーク選手ペアが登場。サッカー大国スペインを印象づける同競技を模した衣装や演出に会場は大きな盛り上がりを見せました。

スマート選手、ディーク選手ペアはサッカースペイン代表のユニホームを彷彿とさせる姿で登場すると、スケートリンク中央に置いたサッカーボールを蹴る演出から演技をスタートさせました。

演技中盤には、リンク中央に小さなサッカーゴールを配置し、PKのように互いにボールを蹴り合う一幕も。そして両者ともナイスセーブをするなか、最後にスマート選手がゴールを決め、会場が盛り上がります。

演技終了後には、2人がそれぞれ持ったボールにサインを書き込み、会場へ詰めかけた観客へプレゼント。ディーク選手はボールをキックし高く蹴り込み、、スマート選手はスローインのように両手で投げ、客席へ届けました。