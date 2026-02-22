ファッション雑誌「ＪＪ」（光文社）のモデルオーディション「Ｊ−ＧＩＲＬ ＃国民的彼女」と「Ｊ−ＢＯＹ ＃国民的彼氏」のグランプリが２１日、都内で発表され、Ｊ−ＧＩＲＬは有田叶（２３）と早坂萌香（２５）、Ｊ−ＢＯＹは牧屋宏幸（２７）と、唯一芸能活動経験がなかった三上龍さん（２４）が受賞した。

有田は大学生となり就職活動も経験したが、夢を諦めきれず、２０２４年に芸能界入り。憧れはＴＷＩＣＥのＳＡＮＡで「いろんな顔を見せられるようなタレントになりたい」と腕をぶし、「皆さんがくれた大きな第一歩を２歩目につなげていけるように精進します」と涙ながらに語った。

三上さんは「やっとスタートラインに立てた」と笑顔。憧れは松坂桃李で俳優活動にも意欲を見せ、「臨機応変に対応できるタレントになりたい」と意気込んだ。

早坂は登場から感涙し「Ｊ−ＧＩＲＬにふさわしいモデルになれるように努力してまいります」。牧屋は「ＪＪさんが５０周年ということで新しい風を入れられるように頑張りたい」と語った。

グランプリに輝いた（左から）三上龍さん、牧屋宏幸、有田叶、早坂萌香（撮影・石井剣太郎）