巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２１日、オープン戦で初盗塁を決めた。４回１死、右前打で出塁したダルべックの代走で途中出場。初球からスタートを切って頭から滑り込み間一髪でアウトとなったが、６回２死の第１打席で四球を選ぶと２球目でスタート。足から滑り、今度は二盗を決めた。「１発目、スタートは良かったんですけど決められなかったので。２つ目も早いカウントでいけたし、相手の特徴も見てしっかり（スタートを）切れたのでよかった」と振り返った。

準備が生きた。２０日、ヤクルト投手陣の特徴をノートに記した。「『代走行くぞ』って言われてから、そのノートを見返しました」。吉川内野守備走塁コーチは「１個目は結果はアウトだったけど、やることをやった盗塁だったから良かった。今日の２個はかなり良かった」と称賛した。

昨季、チーム盗塁数は５３でセ・リーグワースト。この日、チーム計５企画で３つ成功。阿部監督は走塁改革を掲げ「アウトになってもどんどんチャレンジしていこう」と積極的な姿勢を推奨している。宇都宮は「途中から出て決めきるというのが仕事」と自覚十分。とにかく足でアピールしていく。（臼井 恭香）