◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、女子で６位のアデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ）が「Ｗａｋａ Ｗａｋａ」を披露した。

金色のきらびやかな衣装で登場。アップテンポな力強い曲調に乗り、３回転フリップを着氷。キレあるしなやかな踊りを見せ、最後の決めポーズでは尻もちを付くような格好となったが、大歓声を浴びて笑顔で応えた。

ロシアのウクライナ侵攻により、個人の中立選手として出場した今大会。ペトロシャンは、ショートプログラム５位、フリー５位で総合６位だった。フリーでは、４回転トウループに果敢に挑戦。２１４・５３点と存在感を発揮した。

ロシア出身のＡＩＮで出場した男子のグメンニクも６位に終わり“フィギュア大国”は、旧ソ連時代の１９６０年スコーバレー大会以来、６６年ぶりに表彰台に立つことができなかった。演技後には「責任は自分にある。ロシアに帰りにくい」などと語っていたが、ＳＰ、フリーともに演技では会場から大きな歓声と拍手が送られていた。