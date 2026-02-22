「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

集中力を研ぎ澄ませ、貫禄の結果を示してみせた。球場を盛り上げた３度の快音に、今季への期待は膨らむばかり。阪神・大山悠輔内野手がオープン戦初戦で、３安打の好発進を決めた。

まずは二回先頭。大野から左前にしぶとく落とした。続く四回は１死で一塁線を破る右前打。広角に打ち分けると、ハイライトは六回に訪れた。

カウント２−２から左腕・三浦の５球目をジャストミート。外野を襲う強烈な飛球を中堅手がはじき、左中間への二塁打とした。その後、浜田の適時打で生還。同点の口火を切った本人は「いいところもありましたし、まだまだというところも」と浮かれることなく淡々と受け止めた。しかしながら佐藤輝と森下が不在の中、中軸としての存在感は別格だった。

藤川監督は「本人には、もう伝えていますね」と改めて今季の５番起用に言及。「開幕まで、まだまだ鍛えていくでしょうね」と今後さらに状態を万全にしていく姿に期待した。今年も“恐怖の５番打者”として、猛虎打線の核を担っていく。

今キャンプは早出特守で精力的に汗を流し、フリー打撃もシャープなスイングで快音を連発。新たな戦いに向けて、足取りは力強い。今後に向け「（まだまだな部分は）しっかり反省しながら、残りのキャンプも少ないので、しっかりやりたいと思います」と大山。主力の自覚を胸に、抜かりなく準備を整えていく。