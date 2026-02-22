ラ・リーガ 25/26の第25節 オサスナとレアル・マドリードの試合が、2月22日02:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはルーベン・ガルシア（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。オサスナのアンテ・ブディミル（FW）がPKを決めてオサスナが先制。

ここで前半が終了。1-0とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。エドゥアルド・カマビンガ（MF）、ダニエル・カルバハル（DF）に代わりブラヒム・ディアス（FW）、トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）がピッチに入る。

66分、オサスナは同時に2人を交代。ルーベン・ガルシア（FW）、アンテ・ブディミル（FW）に代わりアベル・ブレトーネス（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

71分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からイケル・ムニョス（MF）に交代した。

73分レアル・マドリードが同点に追いつく。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

75分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フェデリコ・バルベルデ（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

83分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

83分、オサスナは同時に2人を交代。バランタン・ロジェ（DF）、ジョン・モンカヨラ（MF）に代わりイニゴ・アルギビデ（FW）、ラウル・モロ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分オサスナが逆転。ラウル・ガルシア（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、オサスナが2-1で勝利した。

なお、オサスナは32分にアイマル・オロス（FW）、66分にジョン・モンカヨラ（MF）に、またレアル・マドリードは37分にティボー・クルトワ（GK）、84分にトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）、88分にビニシウス・ジュニオール（FW）、90+3分にダビド・アラバ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 04:40:27 更新